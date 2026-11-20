Турски съд отхвърли жалбата на кмета на Истанбул Екрем Имамоглу по делото за неговата диплома за висше образование. Решението потвърждава нейната невалидност и на практика го лишава от възможността да участва в президентските избори в Турция през 2028 г.

Имамоглу, който е в затвора от март 2025 г., е смятан за един от малкото опозиционни политици, способни да победят настоящия президент Реджеп Тайип Ердоган. Той беше арестуван по обвинения в корупция, които неговата Народнорепубликанска партия (НРП) определя като политически мотивирани.

Според турското законодателство кандидатите за президент трябва да имат валидна диплома за висше образование. Отхвърлянето на жалбата от Държавния съвет е пореден правен удар срещу опозиционния политик.

Имамоглу стана кмет на Истанбул през 2019 г., след като победи кандидата, подкрепян от Ердоган. По-късно НРП го номинира за свой кандидат за президент.

На 18 март 2025 г., в навечерието на ареста му, Истанбулският университет отне дипломата му с аргумента, че тя е била придобита неправомерно. На следващия ден полицията го задържа в дома му по множество обвинения в корупция.

Арестът предизвика масови протести в страната. Имамоглу беше изпратен в затвора в деня, в който НРП официално го обяви за свой кандидат за президент.

Делото за дипломата започна през септември 2025 г. Пред съда политикът обясни, че на 18-годишна възраст е бил приет в университет в Турската република Северен Кипър (ТРСК), призната единствено от Анкара. След това се е прехвърлил в Истанбулския университет, за да завърши образованието си съгласно разпоредбите на турския Съвет за висше образование (YÖK).

„Видях обявата за прехвърляне в Истанбулския университет, отговарях на условията, кандидатствах и бях приет, учих и завърших. Какво точно е престъплението ми? Каква измама?“, заяви Имамоглу пред съда.

Екипът му публикува копие от дипломата му по бизнес администрация, издадена от Истанбулския университет през 1995 г.