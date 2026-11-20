Окръжният съд в Хасково отказа да промени мярката за неотклонение „задържане под стража“ на 41-годишния Жан Де Дю Мутеба - гражданин на Демократична република Конго с дипломатически статут в Белгия. Той е обвинен за опит за трафик на близо 206 килограма кокаин през ГКПП „Капитан Андреево“, предаде кореспондентът на БТА в Хасково Николай Грудев.

Мутеба е един от тримата обвиняеми по случая от 18 юли миналата година. Тогава, при проверка на автомобил, напускащ България в посока Турция, в куфари бяха открити 205,94 кг кокаин на стойност над 37 млн. лева. По делото са обвинени още 55-годишната белгийска гражданка Доте Флор Аделаид и 44-годишният българин Делян Хаджилазов. Тримата са в ареста от 22 юли 2025 г.

Като мотив за отказа си съдът посочва събраните доказателства, включително материали от Европейски заповеди за разследване до Белгия, Нидерландия и Германия, както и част от обясненията на обвиняемите. Според магистратите те сочат наличието на стройна организация и логистика за извършване на престъплението. Отчетени са и тежестта на обвинението, както и опасността Мутеба да се укрие или да извърши друго престъпление.

Определението на Окръжния съд в Хасково не е окончателно и може да бъде обжалвано или протестирано пред Апелативния съд в Пловдив.