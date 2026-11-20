Интерпол арестува италиански гражданин, издирван за участие в грабежи, придружени с насилие. Той е открит в мароканския град Танжер, след като се опитал да се представи за българин с фалшиви документи. Това съобщава мароканското издание „Мароко уърлд нюз“.

Операцията е проведена в ранните часове на 19 ноември от служители на съдебната полиция в Танжер в сътрудничество с Главната дирекция за териториално наблюдение на Мароко. При задържането мъжът заявил, че е български гражданин, и представил документи за самоличност с чужди данни. Проверката в международните бази на Интерпол обаче установила действителната му самоличност и показала, че е издирван от италианските съдебни власти.

Срещу него е издадена червена бюлетина на Интерпол през януари 2025 г. във връзка с разследвания за грабежи с употреба на насилие. При последвалия обиск мароканските служби открили лични документи и фалшифицирано свидетелство за управление на моторно превозно средство, представено като издадено от европейска държава. Според разследващите мъжът използвал неистинските документи, за да избегне проверките и да се укрие от международното издирване.

Италианецът е задържан под стража в рамките на разследване под надзора на компетентната прокуратура. Мароканските власти проверяват и дали е извършил престъпления на тяхна територия, сред които фалшифициране и използване на неистински документи, както и незаконно пребиваване.

Междувременно бюрото на Интерпол в Рабат е натоварено да предприеме необходимите действия за международно полицейско сътрудничество във връзка с процедурата по екстрадиция. Изданието „Телкел“ също потвърждава, че задържаният е използвал фалшива българска самоличност. Засега властите не разкриват името му и не съобщават подробности за конкретните грабежи, за които е издирван в Италия.