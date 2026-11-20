Теодора Димова представи новия си роман „Всичко, което се случва“. Той се фокусира върху спасяването на българските евреи по време на Втората световна война, като съчетава реални исторически свидетелства и факти, свързани с живота и спомените на Димитър Пешев.

Романът проследява събитията през три различни гледни точки, които постепенно се преплитат и изграждат цялостната картина на историческата драма. Сред тях са историята на една неосъществена любов и преживяванията на еврейка, станала свидетел на депортацията на хиляди хора от Париж през 1942 година.

Според нея примерът на Пешев е особено важен и днес, защото обществото все по-често проявява апатия и губи готовността си да отстоява своите убеждения. „Нашите съпротивителни сили като общество са намалели неимоверно. Защото сме станали апатични. Защото ни липсват такива примери като неговия“, заяви тя.

„В днешния ден са ни много необходими тези примери за кураж, достойнство и проявена смелост. Мисля, че наистина можем да черпим сили от тях“, допълни Димова.

Целия разговор гледайте във видеото.