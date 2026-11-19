Апелативният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста 42-годишния Атанас Дечев, потвърдиха за NOVA. Той беше обвинен в помагачество при убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Магистратите потвърдиха решението на Окръжния съд.

Обвиняемият беше докаран под засилена полицейска охрана. Заседанието по мярката за неотклонение се проведе при закрити врата по искане на адвоката на Дечев, за да не бъдат разкривани факти и обстоятелства от личния живот на хора по делото. "Ще отстояваме тезата за вземане на най-тежката мярка спрямо обвиняемия. Намираме, че постановеният съдебен акт от Окръжен съд – Пловдив е обективен, обоснован и мотивиран", заяви прокурорът Николай Божилов.

Самият Дечев поиска от съда да бъде освободен с по-лека мярка, тъй като има семейство и две деца, за които трябва да се грижи. „Той казва, че няма нищо общо с това обвинение и не разкрива повече подробности за своята теза. Домашен арест или парична гаранция би могло да се употреби в случая”, каза адвокатът Красимир Елдъров.

Припомняме, че бизнесменът Илиян Филипов беше застрелян на 30 септември в жилищна сграда в пловдивския квартал „Христо Смирненски“. За предполагаем извършител на убийството беше задържан 51-годишният Славчо Мегеров, който също остава в ареста. Според разследващите двамата се познавали от години, а една от проверяваните версии за престъплението е свързана с неуредени финансови отношения. Прокуратурата твърди, че Атанас Дечев е оказал логистична помощ за извършването на убийството. Дечев беше арестуван на 11 ноември в дома си в Пазарджик след повече от месец и половина издирване.