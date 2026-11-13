В столичния квартал „Орландовци“ е разбита и ограбена „Малката къщичка“ - част от Дневния център за деца с интелектуални увреждания. Откраднати са пари, събирани за нуждите на децата. А това е второто посегателство срещу центъра само за седмица.

„Крадецът минава зад къщичката, прескача живия плет и оглежда добре къщичката отстрани. От това, което се вижда, е доста адекватен. Минава в гръб на камерите, обръща ги една по една да сочат нагоре, така че да не могат да заснемат“, обясни в ефира на „Здравей, България“ председателят на Българската федерация по адаптирана физическа активност и управител на „Малката къщичка“ Слав Петков.

Камерите са били в четирите края на къщичката. „Той минава зад едната камера, така че да не го хване другата камера, която все още не е завъртяна нагоре. След това преминава зад къщичката и минава в гръб на другата камера, като обръща още две по пътя, а след това и предната камера, която снима отляво на къщичката“, добави той.

След като разбива вратата и влиза вътре, крадецът отваря чекмеджетата едно по едно, за да прегледа какво има. „Минава към касата, в която имаше дребна сума, която е взел. Взима цялата сума и по най-бързия начин излиза през вратата, прескача и изчезва надолу в тъмнината“, обясни Петков.

„Дойде полицейски патрул. Изисках да дойде група, която да вземе отпечатъци. Нищо, че сумата беше малка, не искам подобни посегателства да се подминават“, заяви още той.

По информация на NOVA извършителят вече е задържан за срок от 24 часа. Той е с богато криминално минало. По случая е образувано досъдебно производство.

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Репортер: Пламена Димитрова