Десетки хора в столичния квартал „Сухата река“ живеят в непрекъснат страх. Причината, по думите им, е психично болен млад мъж, който ги тормози по всяко време на денонощието. Сигналът до „Здравей, България” пристигна с видео, което хората са кръстили „Апартаментът на ужасите“.

Всичко започна в края на май и много влияе на живота ни, казва съседка. Допълва, че от апартамента се чуват викове и блъскане, и през деня, и през нощта.

„От 3 месеца не е излизал и не може да изразходва енергия”, коментира Николай.

Хората от квартала казват, че мъжът периодично е приеман в болница и след кратко лечение – освобождаван. Съседите казват още, че мъжът живее с майка си и баба си, които неглижирали проблема. Бащата пък живее в САЩ и е уверил съседите, че се опитва да се върне в България, за да направи нещо по случая.

„Онзи ден стоях 4 часа в тях. Опитах се да го изведа и заведа на лекар. Но той отказа”, разказва още Николай.

Десетки пъти е викана полиция, каза домоуправителят на блока. Той самият е викан в 5 РУ и е дал показания. Това са направили още четирима съседи.

Подали са сигнал и до Софийската районна прокуратура.

Повече гледайте във видеото.