Конституцията на САЩ не позволява на Доналд Тръмп да се кандидатира отново за държавен глава. Това означава, че с наближаването на последния етап от президентството му вече не е толкова рано да се коментира въпросът кой може да го наследи, пише CNN.

Потенциалните кандидати със сигурност вече се замислят. Макар да отхвърлят спекулациите, мнозина вече обмислят сериозно възможностите си или се изправят пред основния въпрос – струва ли си да вложат време и енергия и да се превърнат в мишена на политическите си противници, при положение, че шансът да станат най-влиятелният човек в света остава несигурен?

Малко повече от половината американци – 54% – са мислили поне малко за предстоящата президентска надпревара. Това показва проучване на CNN, проведено от SSRS през месеца преди междинните избори. 40 на сто заявяват, че очакват изборите с нетърпение. 27 процента пък казват, че се опасяват от тях. Останалите нямат никакво отношение.

Засега нито един от основните потенциални кандидати не е обявил официално, че влиза в надпреварата, макар че първите подобни заявления може да дойдат по-скоро, отколкото много хора очакват.

Повечето американци все още нямат предпочитан кандидат за 2028 г. Около една трета от тях – 35% – казват, че има конкретен кандидат, когото биха искали да видят в надпреварата. 64 на сто предпочитат да изчакат и да видят как ще се развият събитията.

Сред републиканските политици най-често споменаваните имена са държавният секретар Марко Рубио – 8%, и това на вицепрезидента Джей Ди Ванс – 7%. Президентът Доналд Тръмп на шега е определял двамата като съперници, но е допускал и възможността да се кандидатират заедно. Рубио е заявявал, че би отстъпил място на Ванс.

Сред демократите единствените потенциални кандидати, получили подкрепата на повече от 1% от анкетираните, са губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм (3%), бившият вицепрезидент и кандидат на демократите на изборите през 2024 г. Камала Харис (2%) и бившият министър на транспорта Пийт Бутиджидж (2%). Картината се променя, когато американците са попитани за конкретни кандидати.

Харис е най-разпознаваемият демократ

Около една четвърт от демократите и независимите избиратели, които клонят към Демократическата партия, заявяват, че биха се радвали от възможността да подкрепят Харис (27%), конгресменката Александрия Окасио-Кортес (27%) и Бутиджидж (26%).

Снимка: Пийт Бутиджиджи, Камала Харис и Александрия Окасио-Кортес, Getty Images

Малко по-малко – 22% – казват същото за Нюсъм и сенатора от Аризона Марк Кели. 16 на сто от анкетираните изразяват ентусиазъм за сенатора от Джорджия Джон Ософ.

Проучването обаче е проведено преди междинните избори. Междувременно Ософ определено привлече внимание. Той спечели символичното гласуване на конференция на демократически активисти – Crooked Con, проведена през уикенда след убедителната му победа на изборите за Сената в Джорджия. Самият Ософ заяви, че няма интерес да се кандидатира за президент.

Харис има най-голяма обща подкрепа. Повече от три четвърти от демократите и избирателите, които клонят към партията – 51% – казват, че поне биха обмислили да я подкрепят. Тя обаче е и най-разпознаваемата сред потенциалните кандидати. Само 7% заявяват, че не знаят достатъчно за нея, за да изразят мнение. За сравнение, 55% казват същото за Ософ. Харис има и най-висок дял сред избирателите, подкрепящи демократите – 15 на сто, които заявяват, че никога не биха я подкрепили.

Повече от 60% казват, че не знаят достатъчно за някои от другите потенциални кандидати, сред които сенаторът от Джорджия Рафаел Уорнок, губернаторът на Илинойс Джей Би Прицкър и губернаторът на Кентъки Анди Бешиър. Всички те са споменавани като възможни кандидати.

Междинните избори може да са повишили и шансовете на губернатора на Пенсилвания Джош Шапиро. Той беше преизбран убедително и помогна на демократите да спечелят няколко места в Камарата на представителите в колебаещия се щат. В проучването на CNN само 10% заявяват, че биха се радвали от възможността да го подкрепят, 28 на сто биха обмислили това, а 54 процента казват, че не разполагат с достатъчно информация за него.

Ванс и Рубио предизвикват ентусиазъм

Ванс и Рубио получават сходни оценки сред републиканците и избирателите, които клонят към Републиканската партия. 41% заявяват, че биха се радвали от възможността да подкрепят Ванс, а същият дял посочва Рубио.

Снимка: Getty Images

Ванс обаче може да разполага с по-широк потенциален кръг от поддръжници. 77% от избирателите, подкрепящи републиканците, казват, че поне биха обмислили да гласуват за него. При Рубио този дял е 65%.

Междинните избори може да повлияят на тези показатели. Ванс се опита да се дистанцира от Тръмп по въпроса за войната с Иран. Според него конфликтът е причината за загубите на републиканците. Макар като вицепрезидент до голяма степен да е възприеман като естествения наследник на Тръмп, в интервю за CBS News след изборите държавният глава заяви, че може да не подкрепи никого в предстоящите вътрешнопартийни избори на републиканците.

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Може би е по-добре да не се намесвам Доналд Тръмп

Сред републиканците има и редица потенциални кандидати, които срещат сериозна съпротива. Близо половината от републиканците и избирателите, които клонят към партията – 46% – заявяват, че никога не биха подкрепили бившия губернатор на Ню Джърси Крис Кристи. 30 процента пък казват същото за бившия губернатор на Южна Каролина Ники Хейли. И двамата са критикували Тръмп и са се изправяли срещу него на предишни вътрешнопартийни избори.

Значителен дял от анкетираните заявяват, че не биха подкрепили и министъра на отбраната Пийт Хегсет (25%), министъра на здравеопазването Робърт Ф. Кенеди-младши (27%) или сенатора от Кентъки Ранд Пол (24%).

Все още е рано, но…

До президентските избори остават малко по-малко от две години. Затова, макар да си струва да се разглеждат потенциалните кандидати, трябва да се има предвид, че ситуацията може да се промени.

През 2014 г., две години преди Тръмп да спечели Белия дом за първи път, името му не фигурира в проучване на CNN за потенциалните кандидати. Сред демократите обаче най-често споменаваното име е това на бившия държавен секретар Хилари Клинтън. Впоследствие тя спечели номинацията на партията.

През 2018 г., две години преди Джо Байдън да стане президент, той имаше най-голяма подкрепа сред демократите, но тя беше далеч от мнозинство.

През 2022 г., две години преди Тръмп да спечели преизбирането си, малко мнозинство от републиканците и избирателите, които клонят към партията, искаха кандидат, чието име не е Тръмп. В крайна сметка той спечели номинацията и Белия дом.

Проучването на CNN е проведено от SSRS между 15 и 18 октомври сред произволна национална извадка от 1701 пълнолетни американци, избрани чрез панел, базиран на вероятностен подбор. Анкетите са проведени онлайн или по телефона с интервюиращ. Допустимата статистическа грешка за цялата извадка е плюс или минус 2,9 процентни пункта.