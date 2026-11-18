Европейската комисия обяви поканата за представяне на предложения по програмата „Еразъм+“ за 2027 г. с бюджет от над 5,3 милиарда евро. Финансирането предлага възможности за мобилност с учебна цел във всички сектори на образованието за приблизително 1,6 милиона участници и над 120 000 организации.

Могат да кандидатстват организации, работещи в областта на образованието, обучението, младежта или спорта — като училища, университети, професионални центрове, организации на гражданското общество и младежки групи. Могат да участват също физически лица като учащи, учители и млади хора. В повечето случаи кандидатурите се подават до националните агенции. Подробна информация има в Ръководството за програма „Еразъм+“ за 2027 г. .

С тази покана за първи път ще се финансират дейности по приоритета „Еразъм+ за всички“ от Пакета за образованието и уменията . Акцентът е върху основните умения, подкрепата за учителите и използването на изкуствен интелект в образованието. Приоритетите включват също подобряване на преподаването и усвояването на основни умения като четене и писане, математика, природни науки, цифрови умения и гражданска компетентност. С поканата започва и нов етап в развитието на академиите за учители с призната квалификация. Ще бъдат подкрепени и центровете за високи постижения.