Снимка: Илияна Шишкова
-
Строителите се обявиха против забраната за плащания в брой в сектора и предупредиха за поскъпване за клиентите
-
37 точки и един невъзможен кош от центъра: Александър Везенков e баскетболният крал на Европа (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Речникът на „Кеймбридж“ избра думата на 2026 г.
-
Спортни новини (18.11.2026 - обедна)
-
Бюджет 2027: Успя ли властта да обясни готвените промени
-
Заплахите в Черно море: Има ли риск чуждестранни превозвачи да заобикалят българските пристанища?
ДАНС и НАП провеждат съвместна акция срещу компании за бързи кредити. Операцията се провежда на адреси на територията на София и още пет града в страната.
Снимка: Илияна Шишкова
Само в столицата се проверяват 8 адреса. По първоначална информация в част от заложните къщи е констатирана липса на касови апарати и безотчетни пари.
Снимка: Илияна Шишкова
От ДАНС ще обявят подробности за акцията на по-късен етап.