ДАНС и НАП провеждат съвместна акция срещу компании за бързи кредити. Операцията се провежда на адреси на територията на София и още пет града в страната.

Снимка: Илияна Шишкова

Само в столицата се проверяват 8 адреса. По първоначална информация в част от заложните къщи е констатирана липса на касови апарати и безотчетни пари.

Снимка: Илияна Шишкова

От ДАНС ще обявят подробности за акцията на по-късен етап.