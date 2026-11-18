Двама души загинаха след тежка челна катастрофа на пътя между Монтана и Берковица. 56-годишен мъж е починал в областната болница „Д-р Стамен Илиев“, след като лекарите не успели да спасят живота му. При сблъсъка на място загина и 58-годишна жена, а другият шофьор - 25-годишен мъж от София, остава в болница с опасност за живота, съобщи кореспондентът на БТА в Монтана Цветомир Цветков.

Пътният инцидент станал във вторник на прав участък между селата Благово и Боровци. По данни на полицията 56-годишният водач от берковското село Замфирово загубил контрол над своя автомобил, навлязъл в насрещното платно и се ударил челно в кола, управлявана от младия мъж от столицата.

При удара на място загинала 58-годишна жена от ловешкото село Орешак, която пътувала в едната кола. Двамата водачи били транспортирани в болницата в Монтана с тежки наранявания и опасност за живота. Въпреки извършените операции и предприетото лечение 56-годишният шофьор починал около обяд в сряда. От лечебното заведение уточняват, че получените травми били несъвместими с живота. Другият пострадал продължава да бъде под лекарско наблюдение в тежко състояние. По случая е образувано досъдебно производство, което трябва да изясни всички обстоятелства около катастрофата.