По-бързи процедури за наемане на работници от държави извън ЕС, нови гаранции срещу трудова експлоатация и по-кратки срокове за издаване на документи за самоличност. Това предвиждат окончателно приетите от Народното събрание промени в Закона за чужденците.

Според новите разпоредби процедурата за получаване на единно разрешение за пребиваване и работа ще трябва да приключва в рамките на два месеца. При по-сложни случаи срокът ще може да бъде удължен с още 30 дни. Документът ще се издава на граждани на държави извън Европейския съюз, които отговарят на законовите условия за работа в България и притежават необходимата виза или разрешение за пребиваване.

Промените предвиждат и допълнителна защита за чуждестранните работници. Ако по вина на работодателя бъде отнето правото на чужденеца да работи в страната, работодателят ще бъде задължен да му изплати обезщетение.

Въвеждат се и по-ясни правила за настаняването на сезонни работници. Когато работодателят им предоставя жилище, условията за наемането му задължително ще трябва да бъдат уредени с писмен договор.

Законът дава и по-голяма сигурност на чужденците, които временно останат без работа. Единното разрешение за пребиваване и работа няма да може да бъде отнемано единствено заради безработица, ако тя не надвишава общо три месеца в рамките на валидността на документа. За хората, които притежават такова разрешение повече от две години, допустимият период без работа ще бъде до шест месеца.