Правителството одобри допълнителни 199 570 700 евро по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2026 г. С парите ще бъде платена част от одобрените сертификати за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища, извършени преди тази година, съобщиха от Министерския съвет. Средствата са за сметка на преразпределение на разходи и трансфери в централния бюджет за 2026 г. и не оказват въздействие върху държавния бюджет.

Повод за решението е одит на Сметната палата в Агенция „Пътна инфраструктура” за периода 2020-2026 г., направен тази година по нареждане на парламента. Проверката е установила голям обем натрупани и неодобрени сертификати за пътни ремонти и поддръжка. Като основна причина за забавянето се посочва липсата на определен краен срок, в който Управителният съвет на АПИ да се произнася по тях.

Според Сметната палата бавенето на тези документи за реално свършена работа изкривява отчетите на публичните разходи и нарушава финансовата дисциплина. Одиторите подчертават, че приемането на сертификатите е задължително действие за потвърждаване на извършените дейности и трябва да става безусловно, за да се вижда реалният размер на задълженията на агенцията.

Към момента дейностите, изпълнени преди 2026 г., които все още не са утвърдени от ръководството на АПИ и за които фирмите не са издали фактури, са на обща стойност 606 405 935,21 евро. В тази сума влизат текущи ремонти и поддръжка на републиканските пътища, доставка и монтаж на пътни ограничителни системи, полагане на хоризонтална маркировка, както и производство, доставка и монтаж на пътни знаци.

За да изпълни препоръките на одита и да ограничи финансовите и правните рискове, АПИ ще предприеме мерки всички тези сертификати да бъдат одобрени от Управителния съвет до края на годината. Това ще позволи разходите да бъдат отчетени напълно в бюджета на агенцията, а строителните фирми да издадат фактурите си за реално свършената работа.

Частичното изплащане на безспорно дължимите суми ще намали напрежението в строителния бранш и ще предпази държавния бюджет от допълнителни тежести, ако изпълнителите предявят искове за неустойки, лихви и съдебни разноски.