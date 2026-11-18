Мащабно международно журналистическо разследване постави германския банков гигант Deutsche Bank под натиск заради предполагаеми пропуски в контрола срещу прането на пари и обслужването на високорискови клиенти. Сред имената, които се появяват в изтеклите документи, са руски олигарси, покойният американски финансист Джефри Епстийн и президентът на САЩ Доналд Тръмп.

Разследването, озаглавено „Inside Deutsche Bank“, е проведено от над 230 журналисти от около 50 медии по света, сред които германските Der Spiegel и ZDF, френският Le Monde, британският Financial Times и американският The New York Times.

В основата му стоят повече от 15 милиона поверителни документа, включително около 9 милиона електронни писма, вътрешни доклади, оценки на риска и материали от проверки, обхващащи дейността на банката от началото на миналото десетилетие.

A bombshell international investigation, Inside Deutsche Bank, involving 230+ journalists from 56 media outlets, including @FTM_eu , reveals troubling financial connections. Leaked documents expose suspicious payments to Trump-owned companies linked to Russian and Azerbaijani money-laundering networks. Another trail leads to Hungary’s MKB Bank, linked to Orbán’s allies, and €1.7 billion in transactions involving a network connected to Russian oligarch Oleg Deripaska. MKB also lent €10.7 million to Marine Le Pen. Its successor financed Spain’s Vox with €16 million. The investigation does not establish that suspicious Russian-linked funds financed these politicians. But the questions about these financial networks are impossible to ignore. Europe deserves answers, transparency and accountability. — European Democrats (@democrats_eu) November 18, 2026

Информацията е предоставена от двама анонимни информатори, според които данните съдържат доказателства за потенциални нарушения. Документите са достигнали до журналистите чрез разследващи репортери от Индия и Южна Африка, а впоследствие са били анализирани от международния екип.

Руски олигарси и съмнения за заобикаляне на ограниченията

Една от основните линии на разследването е свързана с отношенията на Deutsche Bank с руски бизнесмени, включително лица с тесни връзки с Кремъл.

Според публикациите банката е продължила да развива бизнеса си с руски клиенти въпреки предупреждения на свои служители за финансови и регулаторни рискове. Част от дейността е била съсредоточена в Швейцария, където са обслужвани около 20 руски олигарси.

Вътрешни документи показват, че още през 2020 г. банката е установила съмнителен трансфер на над 1 милиард евро, за който е имало подозрения, че е свързан с руския милиардер Сюлейман Керимов. Той вече е бил обект на американски санкции. Разследващите журналисти посочват и отношения на банката с руски компании, чиито акционери са попаднали под международни ограничения. Сред тях е нефтохимическата компания „Сибур“, в която дялове са притежавали санкционирани руски бизнесмени.

A Russian oligarch, a Bristol address and the suspect money that flowed through Deutsche Bank https://t.co/kTKpZyY0sy — Finance News (@ftfinancenews) November 18, 2026

Документите повдигат въпроси дали стремежът към запазване на печеливши клиенти в определени случаи не е надделявал над предупрежденията на служителите, отговарящи за контрола на риска.

Нови разкрития за финансовите операции на Джефри Епстийн

Друга съществена част от разследването е посветена на отношенията между Deutsche Bank и покойния финансист Джефри Епстийн, осъждан за сексуални престъпления.

Банката започва да го обслужва през 2013 г., въпреки че той вече е имал присъда от 2008 г. Според изтеклите документи служители многократно са изразявали опасения за рисковете, свързани с неговите финансови операции. През 2019 г. Deutsche Bank е подала до американските власти 21 сигнала за подозрителна дейност, обхващащи приблизително 3200 трансакции на обща стойност около 582 милиона долара.

NEW INVESTIGATION: Inside decades of dysfunction at Deutsche Bank. This year alone the bank has been raided three times by the German authorities. Now millions of leaked documents reveal internal chaos, flawed processes and organisational ineptitude https://t.co/RiAeqP2KNO https://t.co/e0F6GVQzYD — Financial Times (@FT) November 17, 2026

Сред тях са плащания към жени, операции, свързани с благотворителни организации, и преводи от заможни клиенти на Епстийн. Според разследването обслужването на финансиста е носело на банката приходи от приблизително 1 милион долара годишно през значителна част от периода между 2015 и 2018 г.

Впоследствие Deutsche Bank е платила общо около 225 милиона долара под формата на санкции и обезщетения, свързани с отношенията ѝ с Епстийн.

Името на Доналд Тръмп също присъства в документите

Разследването разкрива и подробности за дългогодишните финансови отношения между Deutsche Bank и Доналд Тръмп. Според Financial Times през 2017 г. банката по погрешка е изпратила данъчен документ на Тръмп на счетоводител на друг клиент. Случаят е станал по време на първия му президентски мандат.

Американският президент определи разкриването на данъчната информация като незаконно и заяви, че банката не е трябвало да допуска подобно нарушение. Разкритията поставят отново въпроса за начина, по който Deutsche Bank е управлявала отношенията си с влиятелни клиенти и е прилагала вътрешните правила за защита на поверителна информация.

Акциите на банката поевтиняха, германските власти поискаха отговори

След публикуването на разследването акциите на Deutsche Bank поевтиняха с до 6% по време на търговията във Франкфурт. Германският финансов министър Ларс Клингбайл призова компетентните органи да разгледат разкритията и при необходимост да предприемат действия. Той настоя банката да обясни как е отстранила установените в миналото слабости и как ще предотвратява подобни случаи занапред.

Появиха се и призиви ръководството на финансовата институция да даде обяснения пред европейските институции.

Какво отговори Deutsche Bank?

От банката заявиха, че описаните случаи са свързани с практики отпреди години, като някои датират от близо две десетилетия. Финансовата институция подчерта, че през последните години е предприела съществени промени в системите си за контрол и управление на риска. Според публикуваните данни между 2019 и 2025 г. са инвестирани около 7 милиарда евро в подобряване на вътрешните процедури.

Deutsche Bank посочи още, че е намалила значително кредитната си експозиция към Русия и не очаква разследването да доведе до съществени финансови последици. Председателят на надзорния съвет Александър Винандс изрази подкрепа за главния изпълнителен директор Кристиан Зевинг, който ръководи банката от 2018 г.