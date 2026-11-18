Правителството отпуска допълнително 1 052 000 евро за защита на земеделските площи от градушки. Средствата са одобрени с постановление на Министерския съвет и ще бъдат предоставени по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2026 г.

Финансирането е предназначено за дейности по предотвратяване на градушки чрез специализирани самолети. Те ще се използват в райони на страната, които не попадат в обхвата на противоградовата защита с ракети.

При самолетния способ специализирани машини обработват подходящи градоносни облаци с реагенти, чиято цел е да ограничат образуването на едри ледени късове. Методът допълва наземната противоградова система, при която облаците се обработват с ракети. Допълнителните средства ще бъдат осигурени от централния бюджет за 2026 г., където са предвидени разходи за тази дейност.