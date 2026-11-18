Голяма търговска верига за дрехи, обувки и аксесоари ще бъде санкционирана с 25 000 евро заради подвеждащи намаления. При проверка на Комисията за защита на потребителите е установено, че стоки, рекламирани като поевтинели, всъщност са се продавали на същите цени и месец по-рано. Нарушението е констатирано в магазин в областен град, съобщават от контролния орган.

Инспекторите избрали на случаен принцип седем артикула и при всеки от тях установили, че обявеното намаление не е реално. Открити са и разминавания между цените на етикетите и сумите, отчитани на касата. Заради системния характер на нарушенията комисията е определила максималната предвидена санкция. От КЗП уточняват, че при подобни проверки служителите им действително купуват част от стоките, за да установят дали търговците спазват обявените условия и каква сума плащат клиентите.

Още осем компании са санкционирани за различни нарушения на потребителските права, сред които подвеждаща реклама, неизпълнени туристически услуги, неправомерно начислени медицински разходи и нарушения при отпускането на кредити. Сред тях е обект за настаняване в София, който се представял за хотел, въпреки че предлагал стаи за гости. За заблуждаващата реклама е определена глоба от 2500 евро. Санкция е наложена и на друг столичен хотел, който не осигурявал всички услуги, задължителни за неговата категория. За това нарушение законът предвижда глоба между 500 и 1500 евро.

Туристическа компания също е санкционирана след установени разминавания между рекламата и действително предоставените услуги. Фирмата обещавала допълнителни екскурзии по време на почивка в Италия, но впоследствие част от тях не били организирани или за участието се изисквало доплащане, което не било посочено предварително. Предвидената максимална санкция за подобна нелоялна практика достига 25 000 евро.

Сред установените случаи е и лечебно заведение, поискало от пациент да заплати изследване с ядрено-магнитен резонанс, въпреки че то се покривало по клиничната му пътека. Според КЗП пациентът не бил информиран, че има право да получи изследването без допълнително заплащане. Нарушението е установено при съвместна проверка с Националната здравноосигурителна каса. За подобна практика законът предвижда санкция до 25 000 евро.

Комисията е установила нарушения и при четири кредитни дружества. В договорите им с потребители били посочвани неверни стойности на годишния процент на разходите - показателят, който отразява общата цена на кредита, включително лихвите и допълнителните такси. При една от компаниите са установени и прекомерно високи разходи за отпускане на онлайн заеми. Наложените санкции за кредитните дружества са в размер от 1500 до 40 000 евро.