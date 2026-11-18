Кабинетът одобри допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2026 г. Те са в размер на 49 206 900 евро и ще отидат към НЗОК. Парите са за дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване във връзка с лечението на лица до и над 18 годишна възраст.

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С тях ще се осигури адекватно, ритмично и своевременно финансиране на дейностите, които по закон са определени като държавна отговорност, съобщават от правителствената пресслужба.