Променената геополитическа обстановка и новите заплахи за Европа тревожат много хора и пораждат желание за по-голяма сигурност. И в Германия нараства готовността да се инвестират значителни средства в отбраната. Това отваря нови възможности за икономиката и създава нови работни места. Екип на „Дойче веле“ посети Висмар - град на брега на Балтийско море, който вече се възползва от тази тенденция.

Компанията за производство на военноморски съдове TKMS, дъщерно дружество на стоманения гигант „Тисенкруп“, се настанява в огромен монтажен цех на бивша корабостроителница в града. Само след няколко месеца празният док трябва да се превърне в производствена база за подводници на „Тисенкруп Марин Системс“. Търсенето на подводници отново нараства, и то не само в Балтийско море.

„Имаме перспектива за работа далеч напред. В корабостроенето това е необичайно“, коментира директорът на предприятието Фолкер Тепер.

Вече са разкрити 500 работни места. Очаква се броят им постепенно да достигне 1500. Изработването на една подводница отнема между пет и шест години. Компанията планира да инвестира 200 милиона евро в проекта. Портфейлът ѝ от поръчки възлиза на 20 милиарда евро, като сред клиентите са германските въоръжени сили и Норвегия. В момента се водят и преговори за договор с Канада.

От компанията подчертават, че мащабът на отговорността и кратките срокове за изпълнение на подобни поръчки не бива да се подценяват. „Говорим за вериги на доставки, критична инфраструктура и защита на цялата система. Клиентите започват и много по-мащабни проекти за модернизация. Очаква се пазарът ни да се удвои до 2033 г. А с това идва и отговорността - не просто да поемем тези поръчки, а и да ги изпълним успешно“, твърди ръководителят на корабостроителницата на TKMS Паул Глазер.

За Висмар - регион, свикнал с възходите и спадовете на корабостроителната индустрия, новото развитие е повод за оптимизъм. След дългогодишния упадък на традиционното корабостроене туризмът се превръща в най-сигурния източник на доходи за града.

„Когато знаеш, че в почти всяко семейство във Висмар е имало поне един човек, работил в корабостроителницата, започваш да разбираш колко важно е това за града. Но за да осъзнаете истински значението на случващото се тук, трябва да имате предвид, че всяко работно място в корабостроителницата осигурява още три или четири в предприятията доставчици. Това ясно показва колко важен икономически фактор е този проект - не само за града, но и за целия регион“, посочва кметът на Висмар Франк Юнге.

По думите му работните места в корабостроителницата са добре платени и ще увеличат данъчните приходи. Очаква се новата база за производство на подводници да привлече между 500 и 700 нови жители. Вече се планира и изграждането на жилища за тях.