Продължават разследванията на ударите по кораби в българските териториални води на Черно море. Ударените кораби от дронове вече са 7, като все още не е посочено официално от къде са дошли атаките.

На този фон ресорната комисия в Народното събрание ще изслуша министъра на отбраната Димитър Стоянов. Сред основните точки в дневния ред е проектът за инвестиционен разход за придобиване на 155-милиметрови гаубици, с които да бъдат развити способностите за артилерийска поддръжка на Българската армия.

Депутатите ще разгледат и законопроект за ратифициране на програмно споразумение с Германия за съвместното придобиване на системи за противовъздушна отбрана IRIS-T.

Сделката е част от европейската инициатива „Щит на европейското небе“, насочена към укрепване на противовъздушната защита на участващите държави.