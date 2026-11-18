Китайският президент Си Дзинпин и руският му колега Владимир Путин се срещнаха в кулоарите на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС). Събитието се провежда в град Шънджън във формат работна закуска, ден преди историческата тристранна среща на държавните глави на САЩ, Китай и Русия.

В изказване пред участниците в срещата на АТИС Путин заяви, че очаква тристранната среща да бъде „изключително полезна“. „В момент, когато военно-политическите рискове нарастват, отчаяно се нуждаем от единство, а не разделение, диалог, а не ултиматуми“, подчерта руският президент.

Снимка: getty images

Той заяви, че санкциите, наложени от Запада на Русия след нахлуването в Украйна през 2022 г., са се провалили, тъй като „не са способни напълно да спрат растежа или да унищожат икономиките на конкурентите“.

Видео: "Ройтерс"

По-рано Си Дзинпин призова за засилване на международното сътрудничество в областта на изкуствения интелект и свободната търговия.

Снимка: getty images

Руски представители съобщиха, че двамата лидери ще обсъдят енергетиката и финансите, а след това, в по-тесен формат, ще разговарят за външнополитически въпроси, включително Украйна и Северна Корея. Освен това руският президент ще информира китайския си колега за последните си контакти с Вашингтон, включително за проведените на 10 и 11 ноември тристранни преговори между делегациите на Русия, САЩ и Украйна в Абу Даби.

Министърът на външните работи Сергей Лавров и съветникът на руския президент Юрий Ушаков присъстват на срещата.

Междувременно Тръмп продължи посещението си във Филипините, където се срещна с лидерите на Австралия, Япония и Индия в рамките на Четиристранния диалог за сигурност (Quad). Американският президент заяви, че обмисля двустранни разговори с Путин и севернокорейския лидер Ким Чен-ун в Шънджън. Държавният секретар Марко Рубио обаче не потвърди информацията за среща с Ким.

Визитата на Тръмп във Филипините за срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) беше съпроводена от протести на около 2000 души.

Първата в историята тристранна среща между президентите на САЩ, Китай и Русия ще се проведе в четвъртък. Според Белия дом Тръмп, Си Дзинпин и Путин ще обсъждат контрола над ядрените оръжия и войната в Иран. Тръмп нямало да повдига въпроса за войната в Украйна.

Скандалът в Nvidia разкри, че Китай се е сдобил с хиляди модерни чипове за изкуствения интелект. Това накара САЩ спешно да въведат нови ограничения за износа им. Реакцията на Китай беше гневна и повечето наблюдатели чакат развитие на този сблъсък, а не споразумения за контрол над ядрените оръжия.

„Американската страна непрекъснато разширява обхвата на понятието „национална сигурност“, злоупотребява с мерките за контрол върху износа и дори произволно се намесва в нормалното търговско и технологично сътрудничество на Китай с други държави. Това представлява типична форма на икономическа принуда. Подобни действия противоречат на постигнатия между двете държави консенсус и накърняват законните права и интереси на китайските предприятия”, заяви говорителят на МВнР на Китай Гуо Дзякун.