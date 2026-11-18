Българският лекарски съюз ще представи позицията си по проектобюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2027 година. На пресконференция ръководството на съсловната организация ще очертае основните си резерви и критики към разпределението на средствата, както и конкретните искания на лекарското съсловие.

Проектобюджетът на Здравната каса предвижда обща финансова рамка от близо 5,684 млрд. евро. Това е увеличение с около 427 млн. евро спрямо бюджета за настоящата година. За здравноосигурителни плащания са предвидени над 5,411 млрд. евро, а здравната вноска остава непроменена – 8%.

Най-голям ресурс е заложен за болничната медицинска помощ – около 2,531 млрд. евро. Проектобюджетът вече беше одобрен на първо четене от парламентарната Комисия по бюджет и финанси с 12 гласа „за” и 11 „против”.