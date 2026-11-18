„С 1 млрд. евро са се увеличили средствата за Министерството на регионалното развитие в периода от представянето на Бюджет 2027 в УНСС до внасянето му в парламента". Това каза депутатът от „Демократична България“ Мартин Димитров в ефира на „Здравей, България“.

По думите му на 7 ноември, когато Гълъб Донев и Румен Радев представиха план-сметката, в проекта били заложени 1,5 млрд. евро за регионалното ведомство. Само девет дни по-късно сумата вече била с 1 млрд. евро по-висока. „Няма никакъв мотив за тези действия. Направени са и други промени, отново без никакъв коментар“, заяви Димитров. Той обясни, че е попитал управляващите дали са започнали нови проекти, които да оправдаят увеличението, но не е получил отговор.

Депутатът предупреди, че при липса на прозрачност се стига до безконтролно харчене, което поставя под въпрос и възможността за овладяване на бюджетния дефицит.

Димитров коментира и прогнозата на Европейската комисия за състоянието на българските публични финанси. По думите му оценката показва, че страната ни не се справя с ограничаването на дефицита. Той изрази притеснение и от забавянето на икономическия растеж, както и от политиката на управляващите за увеличаване на данъците и въвеждане на нови налози.

Депутатът съобщи, че от „Демократична България“ ще предложат промени, с които дефицитът в бюджета за 2027 г. да бъде свален до под 3%, без да се увеличават данъците и без да се ограничават социалните плащания.

Целия разговор гледайте във видеото.