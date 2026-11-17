Когато става въпрос за впечатляваща и провокативна мода, малцина могат да се сравняват с Александър Скарсгард. Шведският актьор е известен с това, че се появява на публични събития в едни от най-екстравагантните тоалети.

Син на актьора ветеран Стелан Скарсгард, Александър е носител на награда „Еми“ и „Златен глобус“ за ролята си на Пери Райт в сериала „Големите малки лъжи“ (2017–2019 г.). Широка популярност му носи и образът на Лукас Матсон в третия и четвъртия сезон на „Наследници“ (2021-2023 г.).

Скарсгард вярва в модата, която не се ограничава от половите стереотипи, и с лекота носи всичко - буквално.

Наистина малцина могат да се похвалят с толкова разнообразени нестандартен стил като Скарсгард. Ето и някои от най-запомнящите се негови визии - смели, непринудении елегантни.

Премиерата на „The Wicker“

На премиерата на „Wicker“ (2026 г.) в Лос Анджелис Александър той носи черен топ от жарсе с мъниста, изработен по поръчка и с изображение на Оливия Колман на гърдите. Актьорът го съчетава с пола от тафта и с карабинер и контрастно каре в зелено и розово.

Снимка: Бил и Александър Скарсгард, Getty Images

Колман определено хареса тоалета на колегат си, с който той премина по червения килим.

Промоционалното турне на „Pillion“

По време на обиколката за романтичната комедия „Pillion“ (2025 г.) Александър Скарсгард замени традиционните смокинги с изключително смела визия. На премиерата на филма в Лондон той се появява с черна блуза с халтер деколте и открит гръб, съчетана с кожен панталон с връзки.

Снимки: Getty Images

Визията е вдъхновена от куиър субкултурата и естетиката на кожените облекла и рокерските среди, представени във филма.

Ревюто на Valentino за сезон пролет/лято 2027 г.

На ревюто „Valentino Antibiblioteca“ за сезон пролет/лято 2027 г., създадено от Алесандро Микеле по време на Седмицата на модата в Париж през октомври 2026 г., Александър Скарсгард е забелязан с дълго палто с леопардов принт в кафяво и черно, облечено върху светлорозов топ с V-образно деколте.

Снимка: Getty Images

Той избира ярколилав панталон и допълва визията със слънчеви очила, колие и черни мокасини със златна емблема „V“.

Премиерата на „The Moment“

По време на премиерата на „The Moment“ на филмовия фестивал „Сънданс“ през 2026 г. Александър Скарсгард носи широк бежов шлиферq под който е облякъл спортно яке с панели в цвят горчица и каки, риза, флорална вратовръзка и панталон с басти от костюм.

Снимка: Getty Images

Най-впечатляващият акцент във визията обаче са джапанките му с метални капси, носени на бос крак. И този път зад избора на тоалет стои Хари Ламбърт.

Филмовият фестивал в Кан през 2025 г.

По време на премиерата на „Eagles of the Republic“ (2025 г.) на филмовия фестивал в Кан Александър Скарсгард прави доста смело модно изявление. В сътрудничество с Хари Ламбърт актьорът избира костюм на фино райе и го съчетава с папийонка в пастелнорозово.

Снимка: Getty Images

Но най-привличащата вниманието част от тоалета е панталонът – шведският актьор носи модел, покрит с пайети в електриково синьо.

Представянето на „Wicker" на Deadline Contenders Film

Независимо дали носи любимия килт на модата или съчетава златен костюм с прозрачни оксфордски обувки, Александър Скарсгард винаги се справя отлично на червения килим.

По време на събитие на Deadline Contenders Film шведският актьор, който промотираше филма „Wicker“, се открояваше от колегите си с ярък, пъстър ансамбъл - розови шорти, ментова блуза с надпис Baby и черни чорапи.

Прожекция на "Wicker" по време на 70-ия Лондонски филмов фестивал

Александър Скарсгард присъства и на прожекцията на "Wicker" по време на 70-ия Лондонски филмов фестивал BFI. Той отново заложи на нестандартна визия.

Снимка: Getty Images

Този път избра стилен костюм в златисто, без риза под сакото и бежови прозрачни PVC обувки с връзки, тип оксфорд.

Наградите на губернаторите за 2026 г.

Актьрьорът присъства и на Наградите на губернаторите за 2026 г. Този път избра визия в черно и сребристо - черен костюм и обувки и елек, бродиран с кристали rи топ с V-образно деколте.

Снимка: Getty Images

Александър Скарсгард превръща всяка своя поява на червения килим в модно събитие. Вместо да залага на традиционните мъжки костюми, шведският актьор експериментира със смели силуети, необичайни материи, ярки цветове и аксесоари, които трудно остават незабелязани.