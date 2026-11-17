„България е изключително ценен член на Европейския съюз, а постигнатото от страната през последните две десетилетия е впечатляващо“. Това заяви председателят на Европейския парламент Роберта Мецола в Брюксел, където се провежда специална церемония по повод предстоящата 20-а годишнина от присъединяването на България и Румъния към ЕС.

В отговор на журналистически въпрос за развитието на страната ни Мецола подчерта приноса на българските евродепутати и възможностите, които членството е предоставило на България. „Виждаме работата на всички български представители в Европейския парламент, както и решенията, които се вземат в полза на страната ви. Когато погледнем възможностите, които членството в ЕС е дало на България, и всичко, което се е случило през последните 20 години, резултатите са наистина впечатляващи“, посочи тя.

Председателят на ЕП беше попитана и дали България би отговаряла на условията за присъединяване към ЕС, ако днес беше страна кандидат. Мецола подчерта значението на България като пълноправен член на европейското семейство.

По думите ѝ годишнината е повод не само за равносметка, но и за признание към приноса на двете държави за развитието на Съюза. „Това е много специален момент за Европейския парламент. Подготвяме се за дългоочакваната 20-а годишнина от присъединяването на България и Румъния. Двете страни донесоха огромни ползи на Европейския съюз, включително чрез работата на своите представители в Европейския парламент“, заяви Мецола.

Тя открои икономическото развитие и свободите, които европейското членство осигурява на гражданите на двете държави. Специален акцент в изказването ѝ беше приемането на България и Румъния в Шенгенското пространство. „Това беше решение, за което Европейският парламент настояваше повече от десетилетие“, припомни председателят на институцията.

Според нея успехите на България и Румъния показват как европейската интеграция може да променя държавите и да укрепва самия Европейски съюз. Мецола изрази надежда, че примерът на двете страни ще бъде отправна точка и за следващите етапи от европейската интеграция.

Председателят на Европейския парламент даде висока оценка и на развитието на Румъния, като определи икономическия ѝ напредък като впечатляващ. Тя подчерта ролята на румънските представители в европейските институции и заяви, че страната е в сърцето на ЕС. „Европейският съюз е много по-добър благодарение на Румъния“, каза Мецола. Тя съобщи още, че годишнината ще бъде отбелязана и с официална церемония по време на пленарно заседание на Европейския парламент в Страсбург.