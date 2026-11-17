Близо 9 хиляди евро може да достигне цената за празнуване на Нова година. Офертата не е за пътуване до Малдивите или друга екзотична дестинация, а за Велинград. Толкова излиза сметката за 3 нощувки в някои къщи за гости в района. От туристическия бранш отчитат и повишен интерес към спа хотелите с 4 и 5 звезди рейтинг. Местата за новогодишна вечеря в ресторантите също са почти запълнени, въпреки че цените на кувертите тази година достигат и дори надхвърлят 150 евро на човек.

Много семейства избират да прекарат предстоящите празници и зад граница. Търсенето на коледни и новогодишни пътувания започва още през септември, казват от туристическите агенции. Затова към днешна дата местата за много от популярните дестинации вече са почти разпродадени. Фаворит остава екскурзията до Крайова в Румъния.

„Ако сега опитате да намерите хотел там, няма да успеете за периода от средата на ноември до началото на следващата година. Това е пример за малък град, успял да създаде невероятен туристически продукт и да запълни легловата си база за повече от 40-50 дни“, коментира собственикът на туроператорска агенция Юлиан Бонев.

Хит са и по-топлите дестинации. „Тъй като това е извън сезона, хотелите в Египет, Турция и Тунис предлагат изключително ниски цени. Например пакет с включен самолетен полет от Варна, пет нощувки и новогодишна вечеря може да излезе около 600 евро на човек, което е много добра цена за качеството, което ще получи туристът“, заяви Бонев.

Малко по-евтини са пътуванията с автобус до Сърбия и Гърция – около 400 евро. Сред фаворитите тази година е и посрещането на Нова година на кораб край Босфора.

Въпреки повишените цени спрямо миналата година, не се очаква спад в туристическите пътувания – нито у нас, нито зад граница, прогнозират от Института за анализи в туризма. „Очакваме около 180 хиляди българи да прекарат Коледа и Нова година в чужбина. Около 520 хиляди българи ще пътуват в страната, тъй като отново ще има сливане на почивните дни и тази година ваканцията ще продължи около седмица. Очакваме и около 320 хиляди чужденци да посетят България през този период“, посочва Румен Драганов от Института за анализи в туризма.

Най-бързо се изчерпват местата в СПА хотелите и тези с 4- и 5-звездна категория. Средната цена на нощувка е около 150 евро на човек. „В някои от хотелите има изискване за минимум три нощувки. Така сметката вече достига 450-500 евро за трите дни на човек“, заяви Драганов.

Все повече българи избират и къщите за гости, където цените понякога надвишават дори тези в СПА хотелите. Сравнение на офертите за България в няколко сайта показва, че най-достъпни са предложенията в районите на Смолян, Ловеч и Благоевград – между 500 и 1000 евро за три нощувки.

Сред най-скъпите къщи за гости са тези около Кърджали, Кюстендил и Боровец. Истински рекордьор обаче е луксозна вила край Велинград, чиято цена за три нощувки достига близо 9000 евро. Имотът разполага с осем спални, топъл минерален басейн, джакузи и сауна.

Далеч по-бюджетен вариант са апартаментите за гости. Най-предпочитаният район за нощувки във Варна е Гръцката махала заради близостта си до Морската градина и центъра. Там цената на нощувка около Нова година достига до 150 евро.

Много от собствениците обаче поставят изрично условие - без партита и силна музика по време на престоя. Затова тези имоти се търсят основно от хора, които планират да празнуват на друго място - например в ресторант.