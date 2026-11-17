Надводен морски дрон е ударил товарния кораб BETUL 8 на нивото на водолинията – място, което е сред най-уязвимите части на плавателния съд и при поражение може бързо да доведе до потъването му. Това обясни капитан Димитър Димитров в ефира на „Здравей, България“ във връзка с поредната атака срещу търговски кораб в Черно море.

По разкази на част от екипажа плавателният съд бил атакуван с два морски дрона. Тази версия обаче все още няма официално потвърждение. И 12-имата членове на екипажа на борда са спасени. Те били открити в спасителен сал и евакуирани с военни хеликоптери.

Според капитан Димитров зачестяването на атаките в Черно море повишава риска за търговското корабоплаване, включително в района на българската изключителна икономическа зона.

По думите му застрахователите вече разглеждат цялото Черно море като зона на военен риск. Изключение правят териториалните води на България, Румъния и Турция.

Димитров посочи, че маршрутът на всеки кораб се определя след оценка на риска от капитана и отговорните лица в корабната компания. „В повечето случаи трафикът е изнесен в териториалните води, но има и компании, които плават в открито море“, обясни капитанът.

Той обърна внимание и на подготовката на екипажите за действия при извънредни ситуации. По думите му моряците преминават през ежеседмични тренировки за напускане на кораба, които са от съществено значение при инциденти от подобен характер.

„В последно време обаче предвид атаките идват все по-стари кораби с по-ниски стандарти за безопасност, а екипажите са по-неподготвени” Димитър Димитров

По думите му опасността за търговското корабоплаване в Черно море ще остане висока, докато продължава войната в Украйна.

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