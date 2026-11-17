Проектобюджетът за 2027 г. предвижда дефицит от 3,5%, нов държавен дълг до 8,6 млрд. евро и приходи и разходи за над 50 млрд. евро. Въпреки заявките на управляващите за социална насоченост, икономисти предупреждават, че бюджетът не предлага достатъчно структурни реформи и разчита на временни приходни мерки.

„Големият проблем на бюджета са разходите, които непрекъснато се увеличават през последните години в драстични размери“, коментира икономистът Юлиан Войнов в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Според него вместо реална реформа на разходната част основната тежест отново пада върху бизнеса и работещите чрез по-високи данъци.

Икономистът Георги Вулджев също определи резултата като разочароващ. По думите му правителството е имало шест месеца, за да подготви по-амбициозни мерки за ограничаване на разходите. „Социалните мерки трябва да бъдат много таргетирани“, подчерта той и посочи като проблемни сфери държавната администрация, МВР и съдебната система.

Двамата експерти поставиха под съмнение и устойчивостта на приходната рамка. Според Войнов значителна част от допълнителните постъпления са временни и няма да бъдат налични през 2028 г. Това създава риск от нов натиск върху бюджета и държавния дълг.

Скептицизъм беше изразен и по отношение на заявките за предстоящ инвестиционен и технологичен бум. Вулджев подчерта, че България трябва да насърчава не само външните, но и вътрешните инвестиции. „Не можем да разчитаме в същата степен на големи външни инвеститори. Трябва да сме способни да развиваме инвестиции и вътре в страната“, заяви той.

Войнов предупреди и за сигналите от международните рейтингови агенции. Промяната на перспективата по кредитния рейтинг от положителна към стабилна според него е предупреждение към управляващите за посоката на икономическата политика.

Целия разговор гледайте във видеото.