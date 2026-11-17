Българските власти за пореден път се снишават. Така журналистът Чавдар Стефанов коментира поредния инцидент с търговски кораб в изключителната икономическа зона на страната ни в Черно море. Той каза в ефира на „Твоят ден”, че Румен Радев води такава политика и по време на президентските си мандати, и сега като премиер.

Журналистът беше категоричен, че дроновете, с които е ударен кораба BETUL 8, са пиратски и във всеки един момент биха могли да бъдат унищожени, преди да атакуват. Той допълни, че няма нужда да се проследява откъде идват тези летателни апарати, тъй като във всички случаи извършват пиратство. Стефанов беше категоричен, че за всички е ясно откъде идват дроновете, освен на правителството и президентът.

Кап. I ранг от резерва Васил Данов, който е и член на Управителния съвет на Атлантическия съвет, каза: „Подобно снишаване и сервилност към руската държава не е имало от правителството на Георги Димитров. Толкова нагло толериране на наглата руска позиция”. Той подчерта, че в Устава на ООН е записано, че всяка държава може да защитава своята икономическа зона и всички териториални и извънтериториални води от пиратско въоръжение нападение срещу кораби. Следователно българската държава има право, но също така е длъжна да реагира при атаки срещу плавателни средства.

Целия разговор гледайте във видеото.