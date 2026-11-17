Полицията разследва отстрел на благороден елен край село Присадец. Сигналът за мъртвото животно е получен в Районното управление в Тополовград в 04:00 часа.

Трупът е намерен в непосредствена близост до българо-турската граница, предаде кореспондентът на БТА в Хасково Николай Грудев. На място е извършен оглед от дежурна оперативна група, при който по тялото на животното са установени седем огнестрелни рани. Извършена е аутопсия в присъствието на ветеринарен лекар.

По случая е образувано досъдебно производство, уведомена е и прокуратурата.