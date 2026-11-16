Повече от 200 000 души в Прага протестираха срещу плановете на правителството да премахне таксата, която домакинствата плащат за финансиране на обществените медии и вместо това те да преминат към пряко финансиране от бюджета. Според демонстрантите това ще подкопае независимостта на медиите и ще доведе до зависимост от правителството.

„Гледам само Чешката телевизия и знам, че каквото кажат, е вярно, не е манипулирано. Вярвам им. Гледам документални филми, репортажи от целия свят и знам, че нашата телевизия е гаранция за истинност и обективност”, казва протестиращата Милана Рудолфова.

Премиерът Андрей Бабиш, който обвинява медиите в тенденциозност, обясни, че изпълнява обещанието си да намали цената на живота на хората. Таксата е в размер на 205 крони или около 8 евро месечно. Според западни медии, това е най-голямата демонстрация в Чехия от „Кадифената революция” през 1989 г.