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Кораб е потънал на около 50 мили източно от Бяла. GAS HUSKY се е движил под либерийски флаг с 19-членен екипаж от филипински граждани. Превозвал е 3400 тона пропан-бутан по маршрута Египет – Румъния.
Всички от екипажа са спасени. Те бяха евакуирани от спасителния плот и транспортирани с хеликоптер до авиобаза „Чайка“ във Варна.
Операцията по търсене и спасяване беше прекратена в 13:15 ч. от Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност“ към ИА „Морска администрация“.
Самолет Су-25 от състава на Военновъздушните сили излетял в 10.25 ч. от Балчик и извършил разузнаване от въздуха в района. Над мястото е установен спасителен плот с хора. Активиран е хеликоптер „Кугар“ за спасяване на бедстващите. Малко след 11 ч. към мястото се е насочил и втори самолет Су-25.
Последната известна позиция на плавателния съд бе на 14,5 морски мили от мястото, където на 16 ноември се преобърна товарният кораб BETUL 8, атакуван с морски дронове.