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"Европейските лидери трябва да разговарят директно с Владимир Путин". Това призовава финландският президент Александър Стуб в интервю за "Файненшъл таймс". Той определя като „безотговорно“ прехвърлянето на преговорите за мир в Украйна към американската администрация.
Финландският президент предупреждава, че Европа се намира на кръстопът между повторение на споразумението от Ялта от 1945 г., което предаде Централна и Източна Европа в орбитата на Съветския съюз, и Хелзинкските споразумения от 1975 г., които са точка на разведряване на отношенията между Изтока и Запада.
Редактор: Дарина Методиева