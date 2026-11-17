Днес Европейският парламент в Брюксел ще бъде домакин на събития, посветени на европейската интеграция и предстоящата 20-годишнина от присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз.

Сред официалните гости от българска страна ще бъдат бившият министър-председател Симеон Сакскобургготски, при чието управление страната подписва договора за присъединяване, както и тогавашният министър на европейските въпроси и ръководител на преговорния екип Меглена Кунева.

„Странно и в същото време символично е, че първите, които организираха събитие по този повод, са представители на Европейския парламент”, заяви първият български еврокомисар Меглена Кунева в ефира на „Твоят ден”.

По думите ѝ през годините България е успяла да стане достоен и пълноправен член на ЕС.

Кунева е на мнение, че присъединяването на страната ни към Съюза е огромен успех и пътят не е бил никак лесен. Били са необходими много структурни промени и сериозни геополитически решения.

Кунева каза, че за тези години България е получила 40,4 млрд. евро само от структурните и кохезионните фондове.

Ръстът на брутния вътрешен продукт е 47% от 2007 година досега, допълни тя.

Преди влизането в Съюза покупателната възможност на българите е била 38% от средното за ЕС, а сега е 68%, каза още Кунева. Тя обаче отбеляза, че 29% от сънародниците ни живеят на прага на бедността.

Кунева също така запита дали България е успяла да използва по най-добрия начин инструментите, които ЕС е дал на страната ни.

„Преди влизането на България в ЕС имахме над 80% подкрепа за членство. Сега тя е 56%”, каза още дипломатът.

Целия разговор гледайте във видеото.