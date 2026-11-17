Живеем във време на динамична геополитика и технологични предизвикателства. Инвеститорите търсят възможности за предвидимост при добри институции и макроикономическа стабилност – това е задачата и на правителството. Това каза вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев при откриването на 15-ото издание на Investor Finance Forum - най-голямата среща на инвестиционната и финансовата общност в България и региона.

Форумът събира водещи представители на институциите, банковия и небанковия финансов сектор, инвестиционни компании и експерти, които ще обсъдят актуалните предизвикателства и перспективите пред финансовите пазари.

"Трябва да работим за последователни политики и сигурност, защото доверието се изгражда с резултати. Важно е и решението на Мудис", заяви още Донев.

"Нашата задача е да гарантираме стабилност на публичните финанси и на цялата икономическа и институционална среда. Да работим за последователни политики, прозрачност и ефективни институции, защото доверието се изгражда с конкретни действия и устойчиви резултати", подчерта Донев.

По думите му стратегически приоритет са инвестициите в нови технологии. "България има потенциал в тази сфера благодарение на талантливите си инженери. Не бива да подценяваме и инвестициите в сигурност – глобалните конфликти показват какви могат да бъдат потенциалните рискове. Имат значение и инвестициите в антидрон системи. Сигурност, предвидима бизнес среда и иновации – съчетанието на тези сектори ще позволи на България да използва възможностите си за растеж", каза още вицепремиерът.

На фона на геополитическата и икономическата несигурност успешните инвестиционни стратегии изискват оценка на риска, гъвкавост и дългосрочно планиране, каза вицепремиерът. Правителството не може да премахне международната несигурност, но може да я ограничи в страната, като създаде условия бизнесът да планира, предприемачите да поемат премерен риск, а инвеститорите да имат увереност, че си струва да вложат капитала си в България, добави той.

"Международната несигурност е реалност, която не можем да премахнем, но можем да ограничим несигурността в собствената си страна. Можем да създадем условия, в които бизнесът да планира, предприемачите да поемат премерен риск, а инвеститорите да имат увереност, че България е мястото, в което си струва да инвестират своя капитал", каза Донев. Според него това означава, да се следва ясна фискална политика с цел в следващите години дефицитът да бъда намален, като същевременно се запази доброто ниво на инвестиционната програма и правителството да търси нови възможности да партньорство с частния сектор.

Геополитическият риск е основата, която влияе на фискалната и на паричната политика, смята Любомир Каримански от БНБ

Геополитическите рискове са сред основните фактори при определянето на фискалната и паричната политика, каза членът на Управителния съвет на Българската народна банка (БНБ) Любомир Каримански по време на форума.

По думите му конфликтите засягат икономиките по различен начин и с различна сила, включително в рамките на Европейския съюз. Затова е важно да се следят конфликтите, чиито последици се пренасят отвъд засегнатите региони, посочи Каримански.

Той открои неравномерното отражение на конфликтите върху енергийните доставки. Динамиката на цените на природния газ, петрола и синтетичните продукти ще бъде сред факторите, които ще се отчитат при определянето на паричната политика през следващите месеци, обясни той.

Геополитическата несигурност поставя предизвикателства пред конкурентоспособността и икономическия растеж, каза още Каримански. Той призова за по-добро съгласуване на фискалната и паричната политика и добави, че по-широкото участие на пазара на труда и развитието на човешкия капитал могат да подкрепят растежа.

КФН е партньор на добрия бизнес, увери председателят на регулатора Васил Големански

Комисията за финансов надзор (КФН) трябва да е партньор на добрия бизнес, който създава, твори и изгражда. Това каза председателят на регулатора Васил Големански по време на Investor Finance Forum.

По думите на Големански, когато има отклонения от добрите практики от страна на бизнеса, КФН влиза в ролята си на надзорен орган, които коригира съответното поведение.

Говорейки за несигурност на средата, която произтича от международната несигурност, трябва да се справим, защото финансите са нещо, което се гради основно на доверието. Изчезне ли доверието и сигурността, финансите страдат и тук е важна ролята, която играе регулаторът, подчерта той.

Големански акцентира, че КФН се опитва, освен основите си функциите, които са надзорна и регулаторна, да подкрепя тези, които имат нови идеи.

В целия Европейски съюз има предизвикателства, които произтичат от бързото развитие на технологиите, които водят и до бързото развитие на финансовите услуги, посочи още председателят на регулатора.