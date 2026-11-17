„Случаите на грип и COVID-19 постепенно ще се увеличават, но към момента няма основания за паника". Това заяви бившият директор на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Тодор Кантарджиев в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS. По думите му пикът на грипа се очаква в края на януари и началото на февруари.

Като признак за предстоящо разпространение на грипа той посочи липсата на парагрипни вируси в последните лабораторни изследвания. По думите му вече се наблюдава слабо разпространение на грипния вирус, като сред доказаните случаи преобладава щамът A(H1).

Той призова и за по-строг контрол върху предписването на скъпи антибиотици, които невинаги са подходящи. „Изписват се такива, докато има и по-стари, по-евтини и много по-ефикасни медикаменти”, заяви проф. Кантарджиев.

Той каза, че се е ваксинирал срещу грип заради здравословното си състояние, но е открил ваксина трудно. Ирази недоволство от недостига на противогрипни ваксини в България и от комуникацията между институциите и фирмите, които ги доставят. По думите му хора пътуват до Гърция, където има по-голям избор, а в Турция те се предлагат на по-ниски цени. „Министерството много хубаво да си прави сметка от кого ще купува ваксини и какъв ще е диалогът с тези, които ни ги дават”, коментира той.

Според проф. Кантарджиев трябва да се ваксинират възрастните хора над 65 години, както и децата. За хората над 75 години той препоръча високодозова противогрипна ваксина, която съдържа четири пъти повече грипни антигени.

Целия разговор гледайте във видеото.