Евроскептицизмът, политическата пропаганда и разочарованието от неизпълнени очаквания са сред причините за намаляващото доверие в Европейския съюз. Около това мнение се обединиха социологът Юлий Павлов, медийният експерт доц. Георги Лозанов и политическият анализатор Георги Харизанов в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS по повод 20 години от членството на България в ЕС.

Според доц. Георги Лозанов доверието в Европейския съюз намалява с всяка изминала година. „Един от основните проблеми е, че евроскептицизмът се е превърнал в държавна политика", каза той.

Юлий Павлов също посочи влиянието на пропагандата, разпространявана от определени политически сили, както и на хибридните атаки. Той обаче отбеляза, че недоверието не се дължи само на външно влияние, а и на разочарование от самия Европейски съюз.

„Бяха създадени някакви свръхочаквания“, коментира социологът. Той не се съгласи с тезата, че правителството е евроскептично, като уточни, че според него по-скоро част от избирателите имат подобни нагласи.

На различно мнение беше Георги Харизанов. Според него самото правителство е заявило евроскептична позиция, което дава основание за критики. Той изрази недоумение от тезата, че Европа е виновна за проблемите. По думите му ЕС може да бъде по-добър, но развитието му зависи и от решенията на всяка една държава членка.

Целия разговор гледайте във видеото.