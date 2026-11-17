Плавно увеличение на заболелите от грип се отчита в Русе през последните две седмици. Все още обаче стойностите са далеч от нивата, при които се обявява епидемия - около 200-210 заболели на 10 000 души. По данни на Регионалната здравна инспекция заболеваемостта към момента е 174 на 10 000 души. Междувременно продължава кампанията за поставяне на противогрипни ваксини, които на места липсват.

„Все още няма пик. Заболеваемостта е значително по-ниска при ваксинираните“, посочи общопрактикуващият лекар Айдън Джиниев в ефира на „Здравей, България".

Той съобщи, че има информация за преразпределение на допълнителни количества противогрипни ваксини от лекарски практики, които са прекратили дейността си. Джиниев припомни, че са необходими около две седмици след поставянето на ваксината, за да се изгради имунитет.

„Все още сме в средата на ноември, което означава, че ако през следващите две седмици обхванем хората, през декември те вече ще имат изграден имунитет. Пикът на грипа се очаква в края на декември“, заяви той.

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