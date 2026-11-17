От днес, 17 ноември, шофьорите могат да плащат електронно таксата за преминаване по Дунав мост при Русе в посока Румъния. Новата система обхваща всички видове превозни средства и ще работи на 9 от общо 11 трасета, съобщиха от Агенция „Митници“.

Водачите вече имат възможност да платят предварително онлайн или на място чрез терминали за самообслужване. Приемат се дебитни и кредитни карти, както и специализираните DKV карти, използвани от превозвачите. Размерът на таксите остава непроменен, а за електронните плащания няма да се начисляват допълнителни комисиони.

Онлайн услугата е достъпна тук. За използването ѝ е необходима регистрация с потребителско име, парола и допълнително потвърждение на самоличността. Предвидена е и възможност за вход с квалифициран електронен подпис за регистрираните потребители на електронния портал на Агенция „Митници“.

Плащането в брой няма да отпадне веднага. До 31 януари 2027 г. ще продължат да работят две специално обособени трасета за плащане в брой – едно за леки и едно за товарни автомобили. На всички трасета ще има митнически служители, които да помагат на шофьорите при необходимост.

От Агенция „Митници“ очакват новата система да ускори обработката на автомобилите, да намали времето за изчакване и да ограничи образуването на опашки на границата. За транспортните фирми е предвидена и възможност да управляват плащанията за своите превозни средства и да проследяват извършените преминавания.

Въвеждането на електронното плащане идва на фона на исканията за пълно премахване на таксата за леките автомобили от българска страна. От 1 октомври Румъния вече не събира такава такса за преминаване по моста в посока от Гюргево към Русе. В обратната посока обаче тя продължава да се заплаща. Засега подобна промяна не е въведена. Новата система променя единствено начина на плащане, но не и задължението за заплащане на таксата при преминаване от Русе към Гюргево.