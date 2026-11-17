Украйна отново е атакувала Кримския мост, съобщиха назначените от Русия власти на анексирания полуостров.

Ръководителят на т. нар. Република Крим Сергей Аксьонов написа в приложението Max, че движението по пътното съоръжение е било спряно в 23:54 ч. (22:54 ч. българско време) вчера. Той призова хората да се въздържат от пътувания към Кримския мост и да отчитат ситуацията при планиране на маршрута си.

Снощи съоръжението бе отворено частично за движение, след като вече бе затворено вчера заради украинска атака с дронове.

Кметът на Киев Виталий Кличко, от своя страна, съобщи в Telegram за руски удари по Северния и Южния мост в украинската столица. В части от града няма ток и вода, заяви Кличко. В Киев са отекнали мощни експлозии.

#BREAKING : Russian Strikes Hit Two Major Bridges in Kyiv; Transport Services Disrupted Kyiv's key river crossings have been hit in overnight Russian strikes, with explosions reported across the Ukrainian capital. The attacks on the North and South bridges have disrupted transport and damaged critical infrastructure, leaving parts of the city facing water, power and heating outages. — upuknews (@upuknews1) November 17, 2026

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди във вечерното си видеообръщение, че по данни на разузнаването Русия е планирала удари за снощи и през целия ден днес.