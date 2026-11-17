Организацията „Ангели на пътя“ е сезирала прокуратурата, МВР и главния прокурор още в 5:00 часа сутринта след катастрофата в Драгоман, при която загина 18-годишно момиче. Причината е получен сигнал, че инцидентът може да бъде прикрит, а записи от охранителни камери – заличени. Това разказа Петя Иванова от „Ангели на пътя“ в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Става въпрос за записи от камерите на заведение, където обвиняемият празнувал преди катастрофата, както и от магазин за дрехи в близост до мястото на инцидента. Иванова твърди, че обектът е собственост на майката на задържания.

Владимир Тодоров от Българската асоциация на пострадалите при катастрофи определи малките населени места като едно от големите предизвикателства пред пътната безопасност. Според него там често се наблюдава толерантност към шофьори, които нарушават правилата и управляват след употреба на алкохол.

„Последиците за извършителя ще бъдат много тежки. Животът на детето няма да се върне, но мисля, че е възможно обвиняемият да получи доживотен затвор“, коментира Тодоров по повод катастрофата в Драгоман.

Целия разговор гледайте във видеото.