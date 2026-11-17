Новият парламент на Сърбия провежда днес първото си заседание след изборите на 25 октомври. На тях „Студентска листа“ спечели мнозинство и сложи край на 14-годишното управление на Сръбската прогресивна партия на Александър Вучич.

Партията има 140 депутати в 250-местния парламент. СПП спечели 103 мандата. Студентското движение беше в основата на масовите протести срещу управлението на Вучич през последните две години. Сега негови представители влизат в Народната скупщина с обещания за реформи и борба с корупцията.

Сред новите депутати е ветеринарният лекар и земеделец Милан Богунович от Банатско Караджорджево. Той заяви, че основната му цел е да бъдат решени най-важните проблеми на страната.

„Да се установи върховенството на закона, законите да се спазват и системата да заработи. Всичко, което не функционираше през последните години, трябва да започне да работи“, каза Богунович пред Радио „Свободна Европа“.

За първи път депутат става и 35-годишният адвокат Мирза Рамусович от Нови Пазар. „За мен е огромна чест да бъда част от тази борба, която несъмнено ще бъде историческа за нашата страна и общество“, заяви той.

Рамусович определи политическата промяна като възможност за реформи. „След 14 години политическа безизходица отново имаме шанс да осъществим реформи и да начертаем нов път за Сърбия“, добави той.

Сред основните приоритети на „Студентска листа“ са борбата с корупцията и организираната престъпност. Формацията настоява и за независими съдебна власт, независима прокуратура и свобода на медиите.

По въпросите на външната политика, включително Косово и отношенията с Русия, обаче позициите ѝ не се различават съществено от тези на Сръбската прогресивна партия.

В новия парламент Албанската коалиция и Съюзът на унгарците от Войводина ще имат по двама депутати. Други политически формации получават по един мандат.

„Студентска листа“ все още не е обявила кого ще предложи за председател на парламента. Името ще бъде определено чрез публично гласуване. За избора са необходими най-малко 126 гласа.

Постът има особено значение в настоящата ситуация. Председателят на парламента ще изпълнява временно и функциите на президент на Сърбия след оставката на Александър Вучич, свързана с участието му в парламентарните избори.