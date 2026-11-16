България е на първо място в Европейския съюз по резистентност на бактерии към антибиотици. Основната причина за тревожната тенденция е нерационалната употреба на лекарствата и неправилното им предписване, алармират експерти.

Данните за 2025 г. показват, че при 69% от изследваните случаи бактерията Klebsiella pneumoniae не се повлиява от определени силни антибиотици. Това е най-високият показател в Европейския съюз. Още по-тревожна е ситуацията с Acinetobacter baumannii - бактерия, която често причинява инфекции. При нея устойчивостта към лекарства достига 92%. По-високи стойности има само в Гърция и Хърватия - около 95%. За последните пет години се е увеличила значително и устойчивостта на бактерията Streptococcus pneumoniae към два антибиотика - към еритромицин тя е нараснала от 17% на 41%, а към оксацилин - от 11% на 23%.

Според данни на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията устойчивостта на бактериите към антибиотици в България е значително по-висока от средната за Европа - 58,6% при 21,8% за ЕС. В същото време официално регистрираните случаи на инфекции, придобити в болниците, са по-малко от средното за Европа - 3,7% в интензивните отделения при 7,1% за ЕС. Експерти обаче смятат, че реалният дял у нас е около 8%. Това означава, че над 144 000 пациенти годишно може да се заразяват с инфекции по време на болничното си лечение.

Сред проблемите е и структурата на предписваните антибиотици. Според препоръките на Световната здравна организация поне 65% от употребяваните лекарства трябва да са от групата на антибиотиците за масово приложение. В България делът им е едва 22% в болниците и 42% в извънболничната помощ. Експертите настояват за въвеждане на ясни фармакотерапевтични ръководства, които да ограничат неправилното предписване и употребата на антибиотици, запазени за по-тежки случаи.

Страната вече има приет Национален план за борба с антимикробната резистентност за периода 2026–2029 г., въведено е задължително електронно предписване, а антибиотиците за деца до 7 години започнаха да се реимбурсират. Според експертите обаче списъкът на безплатните лекарства включва и препарати, които СЗО препоръчва да се използват само в краен случай. Като възможна мярка се посочва включването на антибиотици като амоксицилин и еритромицин в списъка на НЗОК.

Болничните инфекции са глобален проблем – 71% от тях се причиняват от резистентни бактерии. В Европейския съюз те водят до около 37 000 смъртни случая годишно, 16 милиона загубени болнични дни и икономически щети за над 5,5 млрд. евро. Според експертите поне половината от тези инфекции могат да бъдат предотвратени.