Папа Лъв XIV беше ударен в окото от броеница, подхвърлена към него от богомолец по време на прощалната му литургия в Перу. Светият отец не успя да хване предмета. 

Инцидентът се случи, докато папата се придвижваше с папамобила сред събралото се множество край военновъздушната база „Лас Палмас“ в близост до Лима. На разпространени в интернет видеоклипове се вижда как предметът полита към него, а след това той започва да търка окото си. Въпреки това продължава да поздравява хората. От кадрите личи, че става дума за броеница. Не се виждат признаци папата да е получил сериозна травма и той продължава обиколката си.

Лъв XIV често успява да хваща подаръци, които вярващи му подхвърлят по време на публични събития. Сред тях са били малки кукли и знамена. При една от срещите си с богомолци в Рим той дори спря, за да приеме пица, предложена му от жители на Чикаго.

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По време на литургията папата благодари на перуанците за гостоприемството по време на шестдневната си визита в страната, която нарече своя родина. Обиколката му в Латинска Америка продължава 12 дни и приключва утре.

Редактор: Дарина Методиева

Източник: Николай Велев, БТА