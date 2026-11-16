Съдебни служители в страната продължават протестната си инициатива с ново послание – „Зад това гише стои човек. Зад този човек стои семейство“. Черно-бели плакати с тези думи бяха поставени на гишета и врати в съдилища и прокуратури.

Акцията е част от инициативата „Невидимите в съдебната система“, която започна от Софийската районна прокуратура и получи подкрепа от служители в цялата страна. След протеста на 13 ноември, когато празни столове символизираха опасността системата да остане без служители, този път вниманието е насочено към хората, които продължават да работят в нея.

Снимка: СРП

Деловодители, съдебни секретари, призовкари, архивари, експерти и технически служители настояват трудът им да бъде признат и справедливо заплатен. Те подчертават, че зад всяко гише стои човек, който носи отговорност и издържа семейство, но често остава без достатъчно признание за работата си.

Служителите определят като положителен сигнал уверението, че заплатите и средствата за облекло няма да бъдат намалявани. Според тях обаче това не е достатъчно и трябва да бъде последвано от конкретни решения в бюджета.

Основното им искане остава трайно увеличение на основните възнаграждения, съобразено с натовареността, квалификацията и отговорността на работещите в съдебната система. Те настояват заплащането да осигурява перспектива за младите служители и да задържа хората с опит.

Снимка: СРП

Акцията продължава, без да се прекъсва обслужването на гражданите. В ход е и национална подписка. Служителите искат техни представители да участват в обсъждането на решенията за заплатите и условията им на труд.

„На работните си места сме. Искаме да останем. Но повече не можем да си позволим да бъдем невидими“, заявяват инициаторите.