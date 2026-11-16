Принц Уилям и принцеса Кейт се включиха в игра на уличен крикет в Мумбай заедно с индийската легенда в този спорт Сачин Тендулкар. Импровизираният мач се състоя в една от тесните улички на исторически квартал в Южен Мумбай.

Програмата на Уилям и Кейт във финансовата столица на Индия включва още пътуване с местното метро и срещи с популярни звезди от Боливуд. В сряда те ще завършат тридневната си обиколка в страната с разговор с министър-председателя Нарендра Моди в Ню Делхи.

„Те дойдоха и поиграха крикет по улиците, прекараха много време с децата и това е чудесно. Зад всичко това стои важна кауза и цел. Инициативата, която кралското семейство поде, е изключително благородна. Целият свят ги подкрепя в това начинание, чрез което можем да допринесем за положителни промени на нашата планета, изправена пред толкова много предизвикателства”, коментира Сачин Тендулкар.