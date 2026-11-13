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Училище за Дядо Коледа отвори врати в Лондон, където десетки Дядо Коледовци се събраха, за да усъвършенстват празничните си умения и да се научат как правилно да казват „Хо-хо-хо“. Ежегодното обучение има за цел да подготви участниците за натоварения коледен сезон. Те се учат как да влязат в ролята на белобрадия старец с червения костюм и как да общуват с децата по време на празниците.
Училището, организирано от компанията за събития Ministry of Fun, събра Дядо Коледовци, елфи и Снежанки, които обменяха опит, упражняваха характерния гръмък смях на Дядо Коледа и се учеха как да вдъхнат живот на коледната магия.
Освен традиционната подготовка участниците изучаваха и жестове на жестов език, свързани с Коледа, за да могат да общуват с всяко дете, което идва да се срещне с Дядо Коледа.
Управляващият директор на Ministry of Fun Мат Грист разказа, че подготовката за Коледа започва месеци по-рано. „Истинският Дядо Коледа ни се обажда и казва: „Да, започваме! Тази година отново имаме нужда от вашата помощ. Аз и госпожа Коледа на Северния полюс разчитаме на вас“, сподели той. „Така че всичко започва рано, а преживяването е прекрасно и изпълнено с радост“, допълни Грист.
Редактор: Никола Тунев