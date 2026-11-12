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Перуански университет откри монументална мозайка с образа на папа Лъв XIV, създадена от американския художник Стан Хърд. Тя е разположена в градините на университета в град Чиклайо и беше представена в сряда, 11 ноември.
Произведението представлява кръг е с диаметър 12 метра. Изработването му е отнело близо 11 дни, като са използвани около 9000 керамични и майоликови елемента с различни размери, форми и цветове, съобщиха от учебното заведение. Мозайката е посветена на близката връзка на папата с Чиклайо, където Робърт Превост прекарва важен период от своята пастирска дейност.
Хърд разказа, че идеята за творбата му хрумнала, след като научил за връзката на Лъв XIV с северния перуански град.
„Като американски артист винаги съм обичал Южна Америка. Когато чух за папата и разбрах, че е станал новият лидер на католическия свят, реших, че искам да дойда, да му отдам почит и да посетя Чиклайо, където той е прекарал толкова години, работейки с хората“, каза Хърд.
По време на церемонията по откриването мозайката беше благословена от свещеник.
Редактор: Цветина Петрова