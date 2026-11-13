Снимка: БГНЕС
-
АПИ удвоява екипа за наблюдение на пътищата и планира нови електронни табла
-
Защо производителите на плодове и зеленчуци искат преразглеждане на Бюджет 2027
-
Дълговете на „Топлофикация София“ надхвърлят 1,3 млрд. евро, енергийният министър иска нов модел на управление
-
Спортни новини (13.11.2026 - обедна)
-
Microsoft не успява да възстанови някои от услугите си след глобалния срив
-
Орязване или реформа: Какво се крие зад промените за личните асистенти?
"Кауфланд България" преструктурира своето корпоративно ръководство. Михаил Петров напуска компанията като председател на Управителния съвет, считано от веднага. Ръководството на Kaufland България поема Петя Владимирова, досегашен член на Управителния съвет и Директор на Дирекция “Централни отдели”.
С тази стъпка компанията предприема категорични действия в отговор на обществения дебат около настоящото производство на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). „Избраният през последните дни тон от напускащия ръководител за България, както и историческите сравнения, не съответстват на ценностите, културата и принципите на Kaufland и Schwarz Групата. Изрично се разграничаваме от тези изказвания. Поднасяме своите искрени извинения на нашите клиенти, българската общественост, както и на институциите в страната за така създаденото впечатление и неуместните сравнения. Kaufland и всички негови служители застават по всяко време зад уважението, надеждността и конструктивния, делови диалог“, заяви Франк Шуман, председател на Управителния съвет на Kaufland.
„Много се радваме, че в лицето на Петя Владимирова начело на "Кауфланд България" застава опитен ръководител. Тя притежава ясен фокус върху стабилността, приемствеността и надеждността. Петя Владимирова е част от корпоративната група от август 2007 г. - вече почти 20 години е заемала различни ръководни позиции в направленията “Продажби” и “Експанзия” и има съществен принос за изграждането на "Кауфланд България", казват в позицията.
Независимо от смяната в ръководството, "Кауфланд България" запазва своята позиция в текущото производство пред КЗК. Компанията категорично отхвърля обвиненията в нелоялни търговски практики и разчита на обективна и безпристрастна проверка на аргументите по предвидения законов ред пред компетентните съдилища.
Същевременно "Кауфланд" потвърждава безусловно своята отговорност като един от най-големите работодатели и ще продължи да бъде надежден партньор за клиентите, както и за своите доставчици, сред които са и множество български производители.
Редактор: Никола Тунев