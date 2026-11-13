Дете е транспортирано по спешност с медицински хеликоптер, след като погълнало метален накрайник от химикалка по време на междучасие. Чуждото тяло попаднало в десния бронх на белия дроб и създало опасност от сериозни затруднения в дишането.

Детето било прието в болницата в Разлог, където състоянието му било оценено от началника на отделението по детски болести д-р Мариана Боткова. Заради риска от усложнения се наложило спешно транспортиране до специализирано лечебно заведение за отстраняване на металния предмет.

Първоначално било планирано хеликоптерът да откара детето в София, но неблагоприятните метеорологични условия наложили промяна на маршрута към Пловдив. „Организирах въздушен транспорт първоначално за София, но поради лоши метеорологични условия хеликоптерът беше пренасочен за Пловдив“, обясни д-р Боткова.

Детето вече е в стабилно състояние. Според предоставената информация навременната лекарска намеса и бързата организация на медицинския транспорт са били от решаващо значение за овладяването на ситуацията.