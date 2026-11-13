Омбудсманът Велислава Делчева изпрати становище до председателя на Народното събрание Михаела Додова и председателя на Комисията по труда, социалната и демографската политика Венко Сабрутев по повод внесения в Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за личната помощ, с вх. № 52-654-01-176/10.11.2026 г. Повод са постъпилите в институцията на омбудсмана над 800 жалби само в рамките на два дни.

Омбудсманът подчертава, че предложените промени се нуждаят на първо място от много широка обществена дискусия, защото засягат родителите на деца и пълнолетни лица с тежки и множествени увреждания, за които личната помощ е основно условие за осъществяване на ежедневните дейности, за достоен живот и за участие в обществото.

Една от основните промени в законопроекта е замяната на действащия трудов договор със специален за предоставяне на лична помощ. „Всяка промяна в договорните отношения, осигурителния режим, финансирането или административните процедури трябва да гарантира, че няма да се стигне до прекъсване на необходимата подкрепа или до неоправдано влошаване на правната и социалната защита на асистентите“, посочва Делчева.

Тя акцентира, че преминаването от трудово правоотношение към специален договор поражда съществени въпроси относно приложимите гаранции за възнаграждение, почивка, осигуряване, защита при временна неработоспособност, признаване на професионалния опит и разрешаване на спорове.

Според нея е особено важно да бъде изяснено как ще се отрази преминаването от трудово правоотношение към специалния договор за предоставяне на лична помощ върху правата и социалната сигурност на различните групи асистенти, включително на лицата с продължителен професионален опит и на тези, за които асистентската дейност е основен или единствен източник на доходи.

Омбудсманът настоява в законопроекта да бъдат предвидени достатъчно ясни правила относно:

- правата и задълженията на страните по договора за предоставяне на лична помощ;

- размера, начина и сроковете за изплащане на възнаграждението;

- възможностите за почивка и за съвместяване на асистентската дейност с друга професионална заетост;

- защитата при настъпване на осигурени социални рискове;

- реда за прекратяване на договорните отношения и за разрешаване на възникнали спорове;

- запазването на придобитите права и непрекъснатостта на предоставяната подкрепа при преминаването към новия режим.

Тази съпоставка е необходима, за да се установи дали предлаганата промяна води единствено до различна организация на дейността, или до ограничаване на съществуващи права.

В становището си омбудсманът изразява тревога относно възможността осигуряването за общо заболяване и майчинство да бъде предоставено на избора на асистента. „Поради това предлагам на първо място да бъде обсъдена възможността за запазване на задължителното осигуряване за общо заболяване и майчинство, както и за осигуряване на защита при останалите социални рискове, за които асистентите са осигурени по действащия ред“, категорична е Делчева.

Тя отбелязва също, че е необходима гаранция преминаването към новия договорен режим да не доведе до прехвърляне на цялата тежест на осигурителните вноски върху личните асистенти.

„В случай че съгласно приложимото данъчно и осигурително законодателство възникнат задължения за заплащане на данъци и осигурителни вноски изцяло за сметка на изпълнителите по договорите за предоставяне на лична помощ, следва да бъдат предвидени механизми, които да не допуснат това да доведе до намаляване на действително получаваните от тях нетни доходи. Подобна гаранция е особено важна предвид и без това ниските възнаграждения за полагания от асистентите труд и необходимостта от осигуряване на достойни условия за упражняване на тази дейност“, посочва омбудсманът.

Велислава Делчева допълва, че трябва да се предвидят и ясни гаранции за непрекъснатост на осигуряването при преминаването към новия договорен режим и за своевременно информиране на асистентите относно последиците от предлаганите промени. Омбудсманът настоява промените в личната помощ да не намаляват доходите на асистентите и да не ограничават подкрепата за хората с увреждания.

Делчева възразява срещу приемането на част от предложените промени в Закона за личната помощ без ясни гаранции за доходите на асистентите и правата на хората с увреждания. В становището си по законопроекта тя поставя въпроси за новия начин на определяне на възнагражденията, териториалното ограничение при избора на асистент и условията за прекратяване и възстановяване на помощта.

„Особено важно е да се гарантира, че заявените цели за подобряване на организацията и финансовата устойчивост на механизма няма да бъдат постигнати чрез ограничаване на съществуващата защита или чрез прехвърляне на допълнителни рискове върху хората с увреждания и техните семейства“, подчертава Делчева.

Законопроектът предвижда часовата ставка за лична помощ да се определя ежегодно със закона за държавния бюджет, като за 2027 г. е заложен размер от 5,24 евро. Омбудсманът настоява да се установи дали тази ставка осигурява справедливо възнаграждение и дали преминаването към специален договор няма да намали съществено доходите, особено на асистентите с дългогодишен опит. Делчева предлага съпоставка между сегашните и очакваните възнаграждения, включително за асистентите, които получават допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит. Според нея ежегодното определяне на ставката не трябва да създава несигурност за финансовото обезпечаване на вече определените часове лична помощ.

Омбудсманът поставя под въпрос и ограничението кандидатът за асистент да има настоящ адрес в населеното място на ползвателя или на не повече от 40 км от неговия настоящ адрес. В малките населени места и отдалечените райони може да липсват подходящи кандидати, които отговарят на това условие. Избраният асистент може да е единственото лице, способно да осигури необходимата грижа, включително близък или роднина. Затова тя предлага мотивирани изключения от ограничението, съобразени с индивидуалните потребности и волята на ползвателя и с реалната възможност за осигуряване на асистент.

При прекратяване на личната помощ след нова индивидуална оценка омбудсманът настоява за своевременно уведомяване, възможност за оспорване и гаранции срещу необосновано прекъсване на подкрепата. Когато потребността от грижа продължава, трябва да се прецени осигуряването на друга подходяща форма на помощ. „Водещ принцип следва да бъде недопускането на ситуация, при която човек с тежко увреждане остава без необходимата му подкрепа единствено поради административна процедура или промяна в организацията на механизма“, посочва тя.

Велислава Делчева подчертава, че лечението и рехабилитацията в чужбина не трябва да водят до загуба на правото на лична помощ, когато необходимостта от нея продължава. Тя настоява за ясен ред за временно преустановяване и възстановяване на помощта, без прекомерен формализъм при удостоверяването на медицинската необходимост.

Омбудсманът предлага и работещ, финансово обезпечен механизъм за заместваща грижа при заболяване, отпуск или друга обективна невъзможност на асистента да изпълнява задълженията си. За хората с висока степен на зависимост от чужда помощ дори краткотрайното прекъсване на подкрепата може да има сериозни последици. В становището се поставя и необходимостта общините да разполагат с достатъчно финансиране, подготовка и ресурси за новия режим, за да не се забавят процедурите и плащанията.

Делчева предупреждава, че отлагането на определени елементи от реформата във финансирането на социалните услуги до 1 януари 2028 г. не трябва да намалява капацитета на действащите услуги, да забавя разкриването на нови в населени места с установен дефицит или да ограничава достъпа до подкрепа.

Тя настоява промените да бъдат придружени от подробна и публично достъпна оценка на финансовите и социалните последици. В обсъждането трябва да участват хората с увреждания, ползвателите на лична помощ, родителите и асистентите, а становищата им да бъдат разгледани по същество.

Омбудсманът обръща специално внимание и на родителите, които са ограничавали или прекъсвали професионалната си реализация, за да се грижат за децата си с тежки увреждания. За затрудненията им с осигурителния стаж, бъдещите пенсионни права и финансовата сигурност тя предлага координиран подход с преценка на мерки в осигурителното и социалното законодателство.

Цялото становище вижте ТУК.